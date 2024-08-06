Часы также поддерживают подключение к телефону и имеют камеру для сканирования QR-кода на боковой панели устройства

Компания Xiaomi анонсировала новейшию модель смарт-часов под брендом Black Shark - Watch X-H100. Этот гаджет выделяется крупным дисплеем и батареей объемом 900 мАч. Устройство имеет сотовую связь и обладает камерой в корпусе с разрешением 2 мегапикселя.

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В текущем году Xiaomi увеличила ассортимент своего суббренда Black Shark, выпустив несколько устройств, в числе которых – умное кольцо. Тем не менее, эти новинки пока доступны исключительно на китайском рынке, в отличие от модели Black Shark S1 Pro.

Теперь представленные часы стали доступны для покупателей в Китае и оборудованы дисплеем с диагональю 1,9 дюйма. Согласно информации, представленной производителем, яркость экрана достигает 600 нит, а частота обновления составляет 60 Гц, что является уникальным предложением среди смарт-часов. Аккумулятора достаточно для продолжительной работы на срок до 72 часов без подзарядки.

Также часы поддерживают телефонную связь и камеру для сканирования QR-кодов на боковой стороне устройства.