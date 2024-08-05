Ни на сервере Samsung, ни в базе данных IMEI нет информации о стандартном Galaxy Tab S10

Планы Samsung о новой серии Galaxy Tab S10 выглядят иначе, чем ожидалось. Компания не собирается выпускать стандартную модель Tab S10. По появившейся информации, в линейку Tab S10 войдут только Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra, в то время как отсутствие обычного Tab S10 говорит о изменениях в стратегии Samsung. На протяжении длительного времени ходили слухи о том, что стандартная модель не появится. В базе данных IMEI уже давно были зафиксированы только две модели: Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra.

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Прошло почти шесть месяцев, но обычная версия так и не была добавлена, что подтверждает её несуществование.

Согласно информации из базы данных IMEI, существует только Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra, каждая из которых имеет три номера модели. Модели SM-X820 и SM-X920 относятся к Wi-Fi версиям, не поддерживающим SIM-карты. Информация о стандартном Galaxy Tab S10 отсутствует как на сервере Samsung, так и в базе данных IMEI. Поскольку популярность стандартных моделей низкая, это могло стать причиной отказа от её выпуска и в этой серии.