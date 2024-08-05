Galaxy F14 4G имеет больше общего с Galaxy A05s, чем с предшествующим Galaxy F14

Компания Samsung анонсировала новейший смартфон Galaxy F14, несмотря на то, что в начале года была запущена модель Galaxy F15. Тем не менее, компания выпустила Galaxy F14 4G, использующий тот же процессор, что и Galaxy A05s. Интересно, что Galaxy F14 4G имеет больше общего с Galaxy A05s, чем с предшествующим Galaxy F14.

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Galaxy F14 4G оборудован 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p (2400 x 1080) и частотой обновления в 90 Гц, что аналогично Galaxy A05s. У него также аналогичная камера: 50 мегапикселей основной датчик, 13 мегапикселей фронтальной и две 2 мегапиксельные камеры для измерения глубины.

Батарея Galaxy F14 была заменена на аккумулятор на 5000 мАч, в то время как в оригинале использовался 6000 мАч, но зарядка осталась на уровне 25 Вт.

Кроме того, Galaxy F14 4G имеет аналогичные размеры и вес с Galaxy A05s и работает на Android 14 (One UI 6.1), тогда как Galaxy A05s поддерживает Android 13. Новинка будет получать обновления до Android 16 и обновления безопасности до 2028 года.