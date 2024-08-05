Зарядное устройство поддерживает различные протоколы, такие как PD, PPS и QC, и может сочетаться с широким спектром устройств

Huawei представила новое зарядное устройство «Huawei All-in-one Multi-Port Charger». Это зарядное устройство с функцией GaN обладает мощностью 100 Вт.

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Внешний вид устройства довольно привычен: белый пластиковый корпус с одним складывающимся штекером, что делает его удобным для хранения и транспортировки — очень полезная функция для путешественников. Что касается дизайна, то он не предлагает значительных новшеств.

Главное внимание, похоже, уделяется эффективности: Huawei подчеркивает свою «двухканальную архитектуру распределения тока» и «технологию нитрида галлия». Эти элементы совместно с графитовым теплоотводом создают мощное устройство для зарядки в компактном исполнении.

Порты представлены в стандартном формате, но интересным является объединение USB-A и USB-C, называемое интерфейсом fusion, и присутствием отдельного USB-C порта. Зарядное устройство поддерживает разные протоколы, такие как PD, PPS и QC, что позволяет его совмещать с множеством девайсов работая на выходной мощности до 100 Вт при применении одного порта. При одновременной работе двух портов доступно несколько конфигураций мощности.