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10test
Apple выпустит значительное обновление камеры в серии iPhone 17
Ожидается, что новая 24-мегапиксельная камера iPhone 17 будет дополнена шестиэлементным пластиковым объективом, что должно еще больше улучшить качество фотографий

Хотя релиз iPhone 17 запланирован на 2026 год, слухи о следующем флагмане Apple уже активно обсуждаются. Последние утечки указывают на усовершенствование фронтальной камеры.

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Согласно информации аналитика Джеффа Пу, все четыре версии iPhone 17 — стандартная модель, а также варианты под названием «Slim», Pro и Pro Max — будут иметь фронтальную камеру на 24 мегапикселя.

Apple начала устанавливать 12-мегапиксельные камеры для селфи с iPhone 11 и продолжила в iPhone 15 Pro Max. Утечка от Джеффа Пу показывает, что серию iPhone 16 также ожидает 12-мегапиксельная фронтальная камера, в то время как обновление в виде 24-мегапикселей появится только в iPhone 17.

Увеличение количества мегапикселей должно способствовать созданию более четких изображений с повышенной детализацией. Предполагается, что новая 24-мегапиксельная камера будет дополнена шестиэлементной пластиковой линзой, что обеспечит дополнительные улучшения в качестве фото.

Джефф Пу предполагает, что при недостатке света производительность камеры может существенно улучшиться, что обеспечит более четкие селфи и видеозвонки в сложных условиях. 

Кроме того, система распознавания лиц Face ID от Apple, уже занимающая лидирующие позиции в области безопасности мобильных устройств, может стать еще более точной благодаря нововведениям в камере.

Слухи о фронтальной камере iPhone 17 становятся все более правдоподобными, особенно с учетом прогнозов аналитика Минг-Чи Куо, который в январе 2024 года заявил, что Apple может оснастить iPhone 17 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестислойным объективом.

В связи с тем, что Пу и Куо — оба авторитетных эксперта, говорящие о подобном обновлении, вероятность значительного улучшения фронтальной камеры iPhone 17 становится всё более очевидной. 

#apple #iphone 16 #iphone 15 pro max #iphone 11 #iphone 17 #face id
Источник: gizmochina.com
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