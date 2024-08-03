Видеокарта имеет стильный металлический корпус размерами 260х40х111 мм и занимает всего два слота на материнской плате

Видеокарта Gigabyte RTX 4070 Ti SUPER AI TOP на 16 ГБ была представлена на международной выставке в Тайбэе в 2024 году и теперь доступна для покупки.

реклама

У устройства стильный металлический корпус с габаритами 260×40×111 мм и она занимает всего два слота на материнской плате. В конструкции используется система охлаждения, включающая испарительную камеру VC, медный радиатор и турбовентилятор.

Компания Gigabyte подчеркнула, что металлическая крышка, расположенная на верхней части карты, создает достаточное пространство для притока воздуха, что особенно полезно при использовании нескольких видеокарт в параллельной установке. Также модуль охлаждения оборудован металлическим каркасом, эффективно отводящим тепло от критически важных компонентов, включая графический процессор.

Кроме того интерфейс питания 12 В-2×6 у данной видеокарты размещен горизонтально на её торце. Gigabyte RTX 4070 Ti SUPER AI TOP поддерживает официальные параметры Nvidia с частотой ядра 2610 МГц и комплектуется полноразмерной металлической задней панелью.