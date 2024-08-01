Внутренний экран Huawei nova Flip будет LTPO OLED с частотой 120 Гц, а внешний дисплей обладать размером 2,14 дюйма

Huawei представит новый смартфон складного форм-фактора под названием Huawei nova Flip 5 августа.

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На момент запуска Huawei nova Flip поступит в продажу в четырех цветовых оттенках: New Green, Sakura Pink, Zero White и Starry Black. Главным цветом станет зеленый. У смартфона прямоугольный дисплей, в отличие от модели Pocket 2, который имеет круглый внешний дисплей диаметром 1,15 дюйма.

Недавние утечки раскрыли некоторые ключевые характеристики новинки: внутренний экран LTPO OLED с частотой 120 Гц и внешний дисплей размером 2,14 дюйма. Аккумулятор будет иметь емкость 4400 мАч (на 120 мАч меньше, чем у Pocket 2) и поддерживать зарядку мощностью 66 Вт. Устройство оснастят одним из чипов серии Kirin 9000, 12 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, а также камерой на 50+8 МП и фронтальной на 32 МП. Габариты телефона составят 6,88 мм в толщину и вес 195 г. Эти спецификации пока не подтверждены официально.