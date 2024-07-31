Причина отказа от 10-ядерной архитектуры Tensor G4 может заключаться в снижении тепловыделения

Компания Google не ожидала, что Tensor G4 продемонстрирует значительный прирост производительности по сравнению с Tensor G3. В 2023 году ходили слухи о том, что новый SoC станет лишь небольшим обновлением. Хотя это оказалось верным, компания продолжает вносить улучшения в других областях. Так, встроенный 5G модем Exynos 5400, который будет установлен в серии Pixel 9, обещает отличную энергоэффективность по сравнению с предыдущей версией.

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Tensor G3 имел 9-ядерную архитектуру, тогда как у Tensor G4 — 8 ядер. Вероятно, для улучшения производительности Google использовала более современные ядра в конфигурации «1 + 3 + 4». По информации Android Authority, отказ от 10-ядерной архитектуры может быть связан с желанием уменьшить тепловыделение.

Несмотря на меньшее количество ядер, Tensor G4, по данным AnTuTu, на 33% быстрее своего предшественника. Однако тестирование проводилось на Pixel 9 Pro XL с улучшенной системой охлаждения.

Удивительным является модем Exynos 5400, который интегрирован с системой на кристалле (SoC). Источники сообщают, что данный модем демонстрирует потребление энергии на 50% более эффективное по сравнению с Exynos 5300, установленным в Pixel 8. Однако не все устройства с чипом Tensor G4 смогут в полной мере воспользоваться преимуществами этого энергоэффективного модема. Сообщается, что Google разрабатывает решение, которое будет объединять новейшую технологию с устаревшим чипом базовой полосы.