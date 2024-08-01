Predator X32 X3 — один из немногих дисплеев с изогнутой панелью 1700R QD-OLED третьего поколения

С момента анонса монитор Predator X32 X3 от компании Acer прошло два месяца, и продажи этого устройства только начинаются. Ожидается, что он будет немного более доступным, чем модель Predator X34 X5, дата выхода которой пока остается неизвестной.

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К сожалению, стоит отметить, что цена Predator X32 X3 увеличилась с момента его представления в мае. Несмотря на это, этот монитор продолжает конкурировать с другими 31,5-дюймовыми QD-OLED моделями, представленными в этом году, такими как AORUS FO32U2P, Alienware AW3225QF, MPG 321URX QD-OLED и ROG Swift OLED PG32UCDM.

Кроме того, Predator X32 X3 принадлежит к числу немногих мониторов с изогнутой панелью 1700R третьего поколения QD-OLED. Его характеристики включают разрешение 4K, частоту обновления 240 Гц и высокую точность цветопередачи. Монитор также располагает разнообразными портами, включая KVM-переключатель и динамики мощностью 5 Вт.