Хотя AMD еще не раскрыла все подробности о Strix Halo и Krackan Point, предыдущие утечки предполагают, что APU следующего поколения будут иметь до 16 ядер Zen 5

Ноутбуки с процессорами AMD Strix Point только что были представлены на рынке, а новые чипы Strix Halo ожидаются в следующем году. Тем не менее компания уже добавила поддержку APU Strix Halo и Krackan Point в обновленное программное обеспечение Ryzen AI.

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Не все новые процессоры от AMD, которые получили обновление Ryzen AI, принадлежат следующему поколению. В этом обновлении можно найти один чип из старой серии AMD Phoenix, два из актуальной линейки Strix Point и два из предстоящих моделей Strix Halo и Krackan Point.

Хотя компания AMD ещё не раскрыла все подробности о Strix Halo и Krackan Point, ранее утечки указывают на то, что APU следующего поколения будут иметь до 16 ядер Zen 5 и самый мощный на данный момент интегрированный графический процессор. По слухам, этот RDNA 3.5 iGPU сможет конкурировать даже с PlayStation 5, обладая 40 вычислительными блоками.

Что касается Krackan Point, который ранее упоминался как «Kraken Point», ожидается его анонс состоится в 2025 году. Эта линейка будет иметь ядра Zen 5 и станет наследником процессоров Hawk Point Ryzen 8040, при этом акцент будет сделан на энергоэффективность. По информации от Golden Pig Upgrade, Krackan Point будет использовать сокет FP8 и работать в диапазоне TDP от 15 до 45 Вт.