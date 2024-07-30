Оба устройства охватывают 98% цветового пространства DCI-P3, соответствуют требованиям DisplayHDR 600 VESA и обеспечивают максимальную яркость 600 нит

В последнее время ViewSonic анонсировала ряд новых моделей мониторов, включая VX2700-4K-PRO и XG323-4K-OLED2. Также были представленные VX2781-2K-PRO-4 и XG273-2K, которые, несмотря на свои названия, обладают рядом схожих характеристик. Как подчеркивает TFTCentral, компания акцентирует внимание на уникальном дизайне этих моделей.

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В частности, модель XG273-2K имеет значительно более узкую подставку по сравнению с VX2781-2K-PRO-4, который оснащен подставкой с двумя длинными опорами. Кроме того, XG273-2K отличается белой задней панелью, переходящей в основание, в то время как VX2781-2K-PRO-4 выполнен в более строгих серых и черных тонах с RGB-подсветкой.

Обе новинки имеют 27-дюймовые «Fast IPS» экраны с разрешением 1440p (2560 x 1440) и поддерживают частоту обновления до 430 Гц. ViewSonic утверждает, что оба устройства охватывают 98% цветового пространства DCI-P3 и соответствуют уровню DisplayHDR 600 VESA, обеспечивая пиковой яркостью 600 нит. На данный момент информации о цене и доступности нет, однако ожидается, что у моделей будут следующие порты: 2 колонки по 3 Вт, 1x 3,5 мм разъем, 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1, 1x USB Type A, 1x USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, мощность 96 Вт), 1x USB Type-C (15 Вт).