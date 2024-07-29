Проектор поддерживает функцию определения цвета фона, что особенно важно при проецировании на стену

Под брендом Nebula компания Anker представила несколько новинок, среди которых Cosmos 4K SE, подходящий для использования в мобильных условиях. Проектор оснащён удобной ручкой для транспортировки и рядом функций, упрощающих настройку.

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Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений давно считается стандартом для данных устройств — она полезна для исправления изображения, когда проектор не идеально выровнен относительно экрана. Автоматическая настройка изображения не является чем-то новым, так как изображение подстраивается под экран, а такая функция помогает избежать различных препятствий. Также проектор поддерживает функцию, которая определяет цвет фона, что особенно важно, если проекция осуществляется на стену, так как это предотвращает искажения цветопередачи.

Модель D2342, известная как Cosmos 4K SE, практически не отличается от Cosmos 4K. Это 4K-проектор, который поддерживает Dolby Vision и имеет возможность воспроизводить контент от различных потоковых сервисов благодаря наличию WiFi и платформы Google TV. В настоящее время отсутствуют сведения о цене и доступности данного проектора, который демонстрирует яркость 1800 ANSI люмен.