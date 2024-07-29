Ноутбук оснащен OLED-экраном 4K, который полностью охватывает цветовое пространство P3 и имеет максимальную яркость 600 нит

Компания ASUS представила новый ноутбук ProArt 16 2024, который оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 HX370 и GPU NVIDIA RTX 4060 или 4070. Этот ноутбук, созданный специально для креативных специалистов, обладает 4K OLED-дисплеем с полным охватом цветового пространства P3 и пиковой яркостью в 600 нит.

реклама

Тонкий профиль ноутбука в 14,9 мм и вес всего 1,8 кг, обеспечивают отличную мобильность, а батарея на 90 Вт·ч гарантирует необходимую автономность.

Созданный с акцентом на высокую производительность, ноутбук обладает усовершенствованной системой охлаждения, состоящей из трёх вентиляторов и системой теплопередачи работающей с помощью жидкого золота с TDP до 120 Вт. Среди дополнительных возможностей – 10-ти точечный сенсорный экран, поддержка Wi-Fi 7 и разнообразный набор портов.

Этот ноутбук иллюстрирует стремление ASUS к производству мощных и эффективных инструментов для креативных профессионалов.