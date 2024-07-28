Технические характеристики пока не раскрываются, но китайские СМИ указывают на процессор Intel Core Ultra и возможную мощность зарядки 140 Вт

Выставка ChinaJoy 2024 в полном разгаре, и множество брендов представляют свои новинки, среди которых планшет Lenovo Xiaoxin 12.5.

реклама

Huawei неожиданно демонстрировала на выставке новый ноутбук, о котором ранее не было информации. Хотя детальные характеристики пока не раскрыты, на корпусе и упаковке изделия имеется логотип «GT».

Исторически данная маркировка использовалась Huawei для своих высокопроизводительных товаров, таких как умные часы WATCH GT и многофункциональный монитор MateView GT. Это порождает слухи о том, что новый ноутбук может стать первым игровым устройством компании под брендом «GT».

Просочившиеся изображения показывают, что на крышке устройства расположен светящийся логотип, а задняя часть включает вентиляционные отверстия для оптимального теплоотведения, что также указывает на игровую направленность устройства.

Хотя спецификации пока не известны, китайские СМИ указывают на возможность наличия процессора Intel Core Ultra и зарядки мощностью 140 Вт, аналогично MateBook X Pro. В текущем портфолио Huawei представлены серии MateBook X, MateBook и другие, но специализированный игровой ноутбук до сих пор не выпускался. Есть вероятность, что его назовут «MateBook GT», а анонс пройдет на осеннем мероприятии.