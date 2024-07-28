Поддерживаемая технология Fast IPS в мониторе предлагает широкий спектр цветов и отличные углы обзора

Компания AOC представила свой новый монитор 27G10ZE. Этот 27-дюймовый экран, нацеленный на геймеров, предлагает превосходные характеристики по разумной цене.

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Монитор имеет высокую частоту обновления 260 Гц - это обеспечивает гладкость изображения и минимальные артефакты даже в самых быстрых играх. Время отклика в 1 мс позволяет движениям на экране быть четкими и без смаза. Поддерживаемая технология Fast IPS обеспечивает широкий спектр цветов и отличные углы отображения. Разрешение дисплея 1920x1080 (Full HD) - идеально для игр и повседневного использования.

Яркость экрана 27G10ZE составляет 300 нит, что достаточно для комфортной работы при не сильном освещении, а цветопередача 96% DCI-P3 и 129% sRGB гарантируют яркие и реалистичные цвета.

Подставка монитора имеет регулировку наклона и поворота позволяя оптимально настроить экран. Модель имеет порты 2 HDMI, 1 DP и 3,5 мм аудиовыход, что обеспечивают универсальные возможности подключения.