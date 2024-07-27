Объектив FE 24-70mm f/2.0, скорее всего, будет анонсирован в сентябре

Компания Sony сообщила о задержке выхода своего ожидаемого объектива 85mm f/1.4 GM II, который теперь планирует представить только в конце августа 2024 года, вместо конца июня. Эта новость может огорчить многих поклонников фотографии, но она также может быть признаком того, что в это время могут быть анонсированы и другие продукты от Sony.

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Существуют слухи о возможных новинках, таких как преемник кинокамеры FX9 и новый объектив FE 24-70mm f/2.0 GM. Однако, скорее всего, объектив FE 24-70mm f/2.0 будет представлен в сентябре.

Несмотря на надежды на выпуск новой полнокадровой камеры серии α7, достоверные источники подтвердили, что модель α7M5 не увидит свет в 2024 году.

Таким образом, любителям фотографии придется запастись терпением до конца августа, чтобы дождаться выхода объектива 85mm f/1.4 GM II, и следить за возможными новостями о других продуктах Sony.