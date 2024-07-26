Максимальная мощность зарядки также останется на уровне 45 Вт

Недавно в интернет просочилась информация о емкости батареи нового Samsung Galaxy S25 Ultra, и новости, к сожалению, не самые обнадеживающие для тех, кто ожидал улучшения в сравнении с S24 Ultra.

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Согласно данным инсайдера Ice Universe, аккумулятор S25 Ultra останется таким же, как у его предшественника — на уровне 5000 мАч. Более того, максимальная мощность зарядки также останется на отметке 45 Вт. Несмотря на слухи о значительном редизайне S25 Ultra, похоже, что внутренние характеристики останутся без изменений.

Стоит отметить, что некоторые китайские бренды начали устанавливать на свои флагманы более мощные аккумуляторы, и ожидается, что новые модели в конце этого года и начале следующего могут получить батареи около 6000 мАч. В этом контексте S25 Ultra, который выйдет в январе, может выглядеть менее привлекательным на фоне конкурентов.

К тому же, ожидаемый процессор Snapdragon 8 Gen 4, возможно, будет довольно энергоемким. Если это окажется правдой, Samsung может оказаться в ситуации, когда S25 Ultra уступит по времени работы от аккумулятора своим соперникам на Android, даже при красивом дизайне.