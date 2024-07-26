По последним данным, Pixel Watch 3 будут выпускаться в двух размерах — 41 мм и 45 мм

Появились новые сведения о грядущих часах Pixel Watch 3 от Google. На фоне утечки данных о европейской стоимости на прошлой неделе, устройства стали доступны на сайте сертификации IMDA в Сингапуре и в базе данных FCC.

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Сертификация IMDA подтверждает, что в новые Pixel Watch 3 будет интегрирована функция сверхширокополосной связи (UWB), улучшая навигацию.

В разработке находится несколько часов с различными возможностями подключения. Версия с сотовой связью с номером GBDU9 поддержит UWB, Wi-Fi 6 и Bluetooth. В дополнительных заявках FCC также зарегистрированы три других устройства — GG3HH, GRY0E и GGE4J. При этом GBDU9 и GRY0E предложат способ подключения LTE, а GG3HH и GGE4J будут ограничены Wi-Fi и Bluetooth. По последним данным, будут представлены два размера Pixel Watch 3 — 41 мм и 45 мм.