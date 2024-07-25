В сети также появилась информация о том, что задняя панель Oppo Find X8 Ultra может быть заменена на стеклянную

Официальный видеоролик Oppo предлагает краткий обзор нового смартфона Find X8 Ultra, намекая на его более изящный дизайн с уменьшенным выступом камеры. Хотя устройство будет более тонким, ожидается, что его оснастят батареей большей емкости, чем у предшественника. Кроме того, в сети появились данные о возможной замене задней панели на стеклянную и о модернизации компонентов, включая процессор Snapdragon 8 Gen 4 и высококачественный дисплей.

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Тизер от Oppo не раскрывает полных характеристик устройства, но акцентирует внимание на впечатляющих изменениях в дизайне. Find X8 Ultra, как предполагается, станет заметно тоньше и при этом, возможно, получит более мощную батарею по сравнению с Find X7 Ultra.

В то время как 6000 мАч было бы идеальным решением, утечки информации указывают на более вероятную емкость в 5500 мАч.

Существует ожидание, что новый телефон Oppo сохранит рейтинг водонепроницаемости IP68, но стеклянная задняя панель заменит кожаную отделку предыдущей модели. Ранее появившиеся слухи упоминали об процессоре Snapdragon 8 Gen 4, изогнутом OLED-экране и четырехмодульной камере.

Аннонс Find X8 Ultra от Oppo вызвал интерес, оглашая о планах на выход этого флагмана в начале 2025 года.