Xiaomi Mix Flip оснащен датчиком отпечатков пальцев на боковой стороне и системой жидкостного охлаждения

Xiaomi объявила о мировом дебюте своего первого складного смартфона Mix Flip. После рекламы в Китае, устройство станет доступным на пяти рынках Центральной и Восточной Европы.

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Ожидается, что международная версия Mix Flip будет аналогична китайскому варианту. Устройство, вероятно, получит 6,86-дюймовый гибкий OLED-дисплей TCL C8+ с разрешением Full HD+ (2912 x 1224 пикселей), частотой обновления 120 Гц, LTPO-технологией и максимальной яркостью 3000 нит, а также 2160 Гц ШИМ-затемнением. Внешний экран составит 4,01 дюйма с аналогичными характеристиками, включая защиту Dragon Crystal Glass от Xiaomi.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.0. Запас энергии обеспечит аккумулятор на 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт и платформой Android 14 с HyperOS 1.0.

При фотосъемке пользователи получат 32-мегапиксельную фронтальную камеру и заднюю систему с 50-мегапиксельным основным сенсором, 50-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным зумом и OIS. Устройство также оснащено боковым сканером отпечатков и жидкостной системой охлаждения.