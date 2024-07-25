Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Samsung станет поставщиком 48-Мп ультраширокоугольных сенсоров для iPhone 18
В настоящее время Sony является единственным поставщиком этих сенсоров для Apple, но ожидается, что ситуация изменится в течение двух лет

Согласно заявлениям известного аналитика Минга-Чи Куо, который часто делится слухами о компании Apple, организация планирует расширить ассортимент сенсоров для камер в своих устройствах iPhone. В настоящее время Sony является единственным поставщиком этих сенсоров для Apple, но ожидается, что ситуация изменится в течение двух лет.

реклама

Куо утверждает, что Apple начнет заказывать сенсоры у Samsung для линейки iPhone 18, которая должна выйти осенью 2026 года. В частности, речь идет о 48-мегапиксельном сенсоре размером 1/2,6 дюйма, который будет применяться в сверхширокоугольных камерах.

Сообщается, что Samsung сформировала специальную команду для работы с Apple, и контракт уже подписан. Однако стоит отметить, что Куо не предоставил конкретной информации на этот счет.

Пока неясно, каким образом этот переход скажется на качестве камер нового поколения iPhone 18 по сравнению с предыдущими моделями. Можно ожидать, что качество останется на уровне сенсоров от Sony, что не вызывает опасений.

#apple #samsung #sony #iphone 18
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
14
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
4
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
12
В России началось строительство нового металлургического завода
10
Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
+
OneXPlayer представила портативный компьютер M1 Mini PC на процессоре Intel Core Ultra 9 185H
1
На Иртыше спустя 30 лет возобновят проект строительства Семипалатинской ГЭС
1
Представлены характеристики и фото нового бюджетного планшета Redmi Pad SE 8.7
+
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
«Искандер-М» накрыл расположение с десятками иностранных инструкторов в Харьковской области
+
В Индии разработали высокопроизводительный и эффективный водородный двигатель внутреннего сгорания
9
Ice Universe опубликовал характеристики и стоимость четырех моделей iPhone 17
+
Смартфон, получивший название Samsung Galaxy Wide 7, замечен в базе Google Play Console
+
Reuters: Скачок стоимости акций Neuralink вызывает у сотрудников Маска желание обналичить средства
+
«Роскосмос» предоставил информацию о графике строительства российской космической станции
2
В Англии показали концепт истребителя GCAP, полёт которого может никогда не состояться
1
Vivo готовится к запуску нового флагманского смартфона T3 Ultra
1
Сообщается, что Microsoft рассматривает возможность использования Xbox Game Pass в облаке
+
Ранний доступ к Soulframe начнется осенью этого года - мир будет больше, чем открытые зоны Warframe
+
Концепция истребителя 6-го поколения Tempest представлена на авиасалоне в Фарнборо
3

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
+
История еще не окончена - фильм "Звёздный десант: Предатель Марса"
1
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
35
Ученые нашли недостающие "запчасти" Вселенной — Пропажу объяснили "утечкой" галактического газа
+
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
10
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
4
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
62
Российский "гиперзвук" у берегов Аляски - чем Москва ответит на американское оружие в Европе
11
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
9
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
29

Сейчас обсуждают

Игорь Быков
00:55
Если грамотно настроить, 4000 серия с dlss 3, отлично тащит. В тот же кибер на ноуте с 4060, отлично играется на высоких с высокой трассировкой, картинка кайф, фпс в районе 70.
Видеокарты AMD RDNA 4 получат новую архитектуру трассировки лучей с движком Double RT
Александр Дубовик
00:34
На Мегамаркете с промокодами только жрачку покупаю
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
Виктор Тимофеев vikttimo
00:29
кишка тонка
Российский "гиперзвук" у берегов Аляски - чем Москва ответит на американское оружие в Европе
Виктор Тимофеев vikttimo
00:27
рихтер всё знает , больше чем генштаб. все межконтинентальные ракеты гиперзвуковые в космосе
Российский "гиперзвук" у берегов Аляски - чем Москва ответит на американское оружие в Европе
Игорь Шелахонов
00:25
Как я понял, "Анчартед" (2022) с его 400 млн. сборов и "Братья Супер Марио в кино" (2023) с его 1.3 млрд сборов места в вашем рейтинге не нашлось.
10 экранизаций видеоигр, собравших более $250 млн. в прокате
Игорь Быков
00:03
Так 750 же вроде в gen 3 стоит
Microsoft встраивает всё больше рекламы в Windows 11
Игорь Быков
00:02
Самсунг все больше и больше под гугл прогибается. Сначала по их требованию убили tizen в часах, ради мерзкой wearOS, теперь свое приложение сообщений. Ждем когда оболочку oneUI заменят на голый андрои...
Samsung объявила, что отказывается от Samsung Messages в Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6
Giant_calmar
23:53
Мне не нравятся эти "камы", пускай лучше только в ноутбуках их используют, надеюсь, что обычные плашки всё ещё останутся конкурентноспособны.
JEDEC раскрывает подробности о LPDDR6 CAMM памяти: скорость до 14,4 ГТ/с и выше, расширение шины
Giant_calmar
23:50
Из грустного, даже 780 встройка на ам5 легко уходит за 120 Вт потребления. Жор у этих мобилок колоссальный, для их формы.
Apple внесёт в iPhone 16 изменения для улучшения тепла отвода
Giant_calmar
23:46
Эх, надо больше мелких ядер, штук 50 для начала хватило бы.
По данным инсайдера, QS образец 24-ядерного Intel Arrow Lake-S в среднем на 4% быстрее 14900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем