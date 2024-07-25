В настоящее время Sony является единственным поставщиком этих сенсоров для Apple, но ожидается, что ситуация изменится в течение двух лет

Согласно заявлениям известного аналитика Минга-Чи Куо, который часто делится слухами о компании Apple, организация планирует расширить ассортимент сенсоров для камер в своих устройствах iPhone. В настоящее время Sony является единственным поставщиком этих сенсоров для Apple, но ожидается, что ситуация изменится в течение двух лет.

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Куо утверждает, что Apple начнет заказывать сенсоры у Samsung для линейки iPhone 18, которая должна выйти осенью 2026 года. В частности, речь идет о 48-мегапиксельном сенсоре размером 1/2,6 дюйма, который будет применяться в сверхширокоугольных камерах.

Сообщается, что Samsung сформировала специальную команду для работы с Apple, и контракт уже подписан. Однако стоит отметить, что Куо не предоставил конкретной информации на этот счет.

Пока неясно, каким образом этот переход скажется на качестве камер нового поколения iPhone 18 по сравнению с предыдущими моделями. Можно ожидать, что качество останется на уровне сенсоров от Sony, что не вызывает опасений.