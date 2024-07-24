С тех пор, как Samsung объявила о разработке своего умного кольца, оно привлекло внимание технологического сообщества сравнениями с Oura Ring, что усиливает конкуренцию в сегменте носимых устройств

В этом году Samsung значительно расширила свои горизонты, выпустив своё первое смарт-кольцо Galaxy Ring на мероприятии Unpacked 10 июля. Ожидания вокруг новинки были высоки еще до её официального релиза, и после презентации устройство привлекло внимание пользователей и технологических экспертов, заинтересованных в уникальных возможностях для здоровья, которые оно предложит. Интерес к Galaxy Ring также отразился на изменениях в производственном процессе компании.

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С момента объявления о разработке смарт-кольца Samsung привлекла внимание технологического сообщества, вызвав сравнения с Oura Ring, что усиливает конкуренцию в сегменте носимых устройств. Южнокорейская компания стремилась избежать юридических проблем, строго соблюдая патенты и права конкурентов.

В марте Samsung выразила уверенность в новом носимом устройстве, запланировав массовое производство почти полумиллиона штук. Однако новые данные показывают, что компания запланировала увеличить объёмы производства Galaxy Ring до более чем 1 миллиона единиц, что стало вероятным благодаря положительным реакциям на предварительные продажи перед официальным запуском. С хорошими результатами на корейском рынке Samsung надеется достичь успеха, аналогичного Oura Ring, который реализовал миллион единиц в 2022 году, что может существенно изменить рынок носимых технологий.