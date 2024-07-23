Новый процессор среднего класса Snapdragon 7s Gen 3 был замечен на Geekbench, и его производительность почти такая же, как у флагманского процессора Snapdragon 7 Gen 3

Недавняя утечка, представленная Йогешем Браром, раскрыла информацию о запуске и доступности нового чипсета Snapdragon 7s Gen 3. Его характеристики совпадают с ранее опубликованными результатами на платформе Geekbench, где были показаны показатели одноядерной и многоядерной производительности. Первые производители, которые интегрируют этот чип в свои устройства, будут Redmi, Realme, Vivo и Motorola.

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Новый процессор среднего класса Snapdragon 7s Gen 3 был замечен на Geekbench, и его производительность практически такая же, как у основного Snapdragon 7 Gen 3, в соответствии утекшим тестовым данным. Ожидается небольшое, но заметное улучшение в сравнении с предшествующей версией Snapdragon 7s Gen 2, с ростом одноядерной производительности на 15% и многоядерной на 12%. Чип будет иметь главное ядро на 2,5 ГГц, три производительных ядра на 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра на 1,8 ГГц.

Йогеша Брара сообщил, что Snapdragon 7s Gen 3 поступит в продажу в течении следующего месяца, а первым устройством с этим процессором станет смартфон от одного из упомянутых производителей.