Ноутбук поддерживает зарядку мощностью 140 Вт через USB Type-C и может потреблять до 300 Вт мощности через собственный разъем Lenovo

Компания Lenovo анонсировала запуск своего нового ноутбука Legion R9000P, который будет доступен для покупки с 27 июля. Эта модель впечатляет своими характеристиками, включая чип Ryzen 7945HX.

реклама

Legion R9000P работает с видеокартой RTX 4060 с максимальной мощностью 140 Вт. У него также есть 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ внутреннего хранилища SSD формата PCIe 4.0. Экран устройства обладает разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц, при этом он охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и имеет яркость 500 нит.

Ноутбук поддерживает зарядку 140 Вт через USB Type-C, а с помощью фирменного разъема Lenovo может использовать мощность до 300 Вт. По данным производителя, процессор и видеокарта могут потреблять до 100 Вт и 140 Вт соответственно, что делает необходимым использование 300-ваттного адаптера для тяжелых задач.

Legion R9000P также имеет аккумулятор на 80 Вт·ч, сенсорную панель размером 120x75 мм и различные порты, включая USB-C, USB-A, HDMI 2.1, RJ-45 и разъем для наушников 3,5 мм.