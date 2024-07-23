Компания TCL считает себя лидером мирового рынка телевизоров и планирует продолжить этот успех, планируя отгрузить 12,52 миллиона единиц в первой половине 2024 года

По данным последнего полугодового отчета OEM-производителей оригинального оборудования, компания TCL в 2024 году реализовала свыше 12 миллионов телевизоров на международном рынке. Это число, как утверждается, увеличилось почти на 10% по сравнению с прошлым годом. TCL также отметила, что спрос на большие экраны с мини-светодиодной и QLED технологиями значительно возрос в первой половине 2024 года.

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Компания считает себя лидером на мировом рынке телевизоров и заявляет о намерении продолжить этот успех, планируя поставки 12,52 миллиона устройств в первом полугодии 2024 года, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Особенно удачным стал второй квартал 2024 года, когда TCL отгрузила примерно 53,4% всех телевизоров за этот квартал, что на 12,9% превышает показатели второго квартала 2023 года. Также отмечается, что средний размер экрана продаваемых телевизоров увеличился с 49,9 дюймов в первой половине 2023 года до 51,7 дюймов в первой половине 2024 года.

Компания зафиксировала рост поставок телевизоров с диагональю 65 дюймов на 14,5% и 75 дюймов — на 34,5% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

Наконец, TCL зафиксировала значительный рост мировых поставок своих телевизоров mini-LED и QLED за первую половину 2024 года, составив 122,4% и 64,4% соответственно.