Пользователи увидят iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Slim

Не секрет, что ожидается выход новых смартфонов Apple - iPhone 16 в сентябре 2024 года. Однако слухи о следующей серии iPhone 17 уже поползли, и свежая утечка предлагает интересные факты.

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Инсайдер Ice Universe сообщил, что линейка iPhone 17 будет состоять из четырех моделей, включая новинку — iPhone 17 Slim, который заменит iPhone 17 Plus. В итоге пользователи увидят iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Slim.

Модели стандартного iPhone 17 и 17 Pro получат экран размером 6,27 дюйма, в то время как Slim и Pro Max будут с экранами 6,65 и 6,86 дюйма соответственно. Все версии будут поддерживать частоту обновления 120 Гц и технологию LTPO. Также останется привычный дизайн Dynamic Island.

Улучшения коснутся камер, особенно для Pro моделей — ожидается тройная система камер с сенсорами 48 мегапикселей. Базовые версии iPhone 17 и 17 Slim получат двойную камеру.

По слухам, чип A19 Bionic будет установлен в iPhone 17 и Slim, а более мощный A19 Pro — в моделях Pro. Линейка получит новые модемы и порты USB-C. Запуск предполагается в сентябре 2025 года, но данные могут измениться.