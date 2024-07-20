Mix Flip предлагается в черном, белом, фиолетовом цветах и специальной версии из нейлонового волокна

Xiaomi представила свою первую модель в сегменте складных смартфонов — Mix Flip, и это значимый шаг для компании!

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Внешний дисплей размером 4,01 дюйма считается самым крупным в этом сегменте рынка благодаря конкуренции с устройством Motorola Razr+ 2024. Xiaomi называет его All Around Liquid external display, предлагая соотношение сторон 16:9 для запуска приложений и размещения виджетов.

Аккумулятор с емкостью 4780 мАч не является самым мощным, но близок к этому; он также поддерживает высокую скорость зарядки — 67 Вт HyperCharge. При раскрытии Mix Flip открывается 6,86-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит.

Устройство функционирует на чипе Snapdragon 8 третьего поколения, оснащено испарительной камерой площадью 3500 мм² для эффективного охлаждения. Снаружи размещены две камеры по 50 Мп: основная с диафрагмой f/1.7 и динамическим диапазоном 13,5 ступеней, а также камера с фокусным расстоянием 46 мм для 2-кратного зума.

Механический шарнир позволяет фотографировать под углом от 45° до 135°. Mix Flip предлагается в черном, белом, фиолетовом цветах и специальной версии из нейлонового волокна, с выбором модификаций 16 ГБ/1 ТБ, 12/512 ГБ и 12/256 ГБ.