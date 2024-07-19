Новый смартфон внешне похож на версию с 5G, но доступен также в дополнительном матовом сером цвете

В предыдущем месяце Oppo объявила о выпуске своего смартфона среднего класса Reno12 F 5G, оборудованного чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 120-герцовым OLED-экраном и главным сенсором камеры поддерживающим разрешение 50 мегапикселей. В настоящее время Oppo представила новый вариант Reno12 F, оснащенный чипсетом Qualcomm Snapdragon 685.

реклама

Новый смартфон выглядит аналогично 5G-версии, но появится на рынке в дополнительном матовом сером цвете. По техническим характеристикам, Reno12 F 4G поставляется с 8 ГБ ОЗУ в основной комплектации и вариантами накопителя 256 или 512 ГБ, а также поддерживает более раннюю версию Bluetooth 5.0 по сравнению с Bluetooth 5.3 в смартфоне Reno12 F 5G.

Остальные параметры обоих устройств идентичны: OLED-дисплей размером 6,7-дюймов, тройная камера с главным датчиком 50 мегапикселей, дополнительными сенсорами 8 и 2 мегапикселя. Смартфон имеет батарею объемом 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку SuperVOOC 45 Вт. Программное обеспечение обеспечивается ColorOS 14.0.1.

Oppo пока не предоставила информацию о ценах и доступности, но ожидается, что эти данные будут опубликованы в ближайшее время.