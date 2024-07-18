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10test
Xiaomi представила Redmi K70 Ultra Championship Edition в стиле Lamborghini
Доступная в двух цветах: зеленом и желтом, эта версия смартфона вдохновлена ​​дизайном гоночного автомобиля Huracán Super Trofeo EVO2

В конце ноября 2023 года компания Xiaomi представила серию смартфонов Redmi K70, включая модели Redmi K70 и K70 Pro. Однако последний представитель серии, Redmi K70 Ultra, ожидается только завтра, 19 июля. Кроме того, стало известно, что будет выпущена специальная версия — Redmi K70 Ultra Championship Edition, созданная при сотрудничестве с Lamborghini. Эта версия будет доступна в двух цветах: зеленом и естественно желтом, что вдохновлено дизайном гоночного автомобиля Huracán Super Trofeo EVO2.

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Дизайн телефона отражает угловые формы Lamborghini, а корпус изготовлен с применением углеродного волокна, характерного для автомобиля.

Подробности о стандартной версии Redmi K70 Ultra уже обнародованы. Телефон будет оснащен процессором Dimensity 9300+ и системой рассеивания тепла 3D. Дисплей с частотой 120 Гц поддерживает DC-затемнение до 60 нит и переключается на PWM-затемнение 3840 Гц при более низких значениях. Это панель с разрешением 1220p+. Модель также получит сертификацию IP68 для защиты от пыли и воды.

Вспомним, что в ноябре 2023 года Xiaomi уже сотрудничала с Lamborghini для выпуска специальной версии Redmi K70 Pro, стилизованной под гоночный гиперкар Essenza SCV12.

Завтра состоится полное представление моделей Redmi K70 Ultra и Redmi K70 Ultra Championship Edition. Учитывая предыдущий опыт, возможно, придется подождать несколько месяцев, прежде чем эта версия смартфона станет доступна. Вопрос о том, появится ли K70 Ultra на международных рынках, остается открытым. 

#xiaomi #lamborghini #redmi k70 ultra #dimensity 9300+
Источник: gsmarena.com
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