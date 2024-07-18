P310 идеально подходит для мобильных игровых систем, мини-консолей и сверхлегких ноутбуков

Ключевой бренд Crucial в сфере потребительской электроники, управляемый компанией Micron Technology, анонсировал новый SSD M.2 NVMe P310. Созданный с акцентом на мобильность и производительность, P310 доступен в миниатюрном форм-факторе 2230 и предлагается в объемах 1 ТБ и 2 ТБ.

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По заявлению Crucial, P310 оптимально подходит для мобильных игровых систем, миниатюрных консолей и чрезвычайно легких ноутбуков. Данный SSD совместим с широко распространенными устройствами, включая Valve Steam Deck, Asus ROG Ally, некоторыми моделями Microsoft Surface и Gigabyte Aorus Mini.

P310 становится одним из немногих недавно представленных SSD M.2 2230, наряду с Western Digital WD_Black SN770M. Он оснащен интерфейсом PCIe Gen 4x4, разработанным совместно Micron и Innodisk. Такая конфигурация обеспечивает скорость чтения и записи до 7100 МБ/с и 6000 МБ/с соответственно, а также показатели IOPS для случайных операций чтения и записи до 100 000 и 1 200 000.

По данным независимого издания AnandTech, в P310 применяется 176-слойная 3D QLC NAND память от Micron.