Пользователи могут регулировать ход клавиш от 0,1 мм до 4 мм в соответствии со своими потребностями

Компания Mechanic представила клавиатуру K500-M61, ориентированную на начинающих пользователей и оснащенную магнитными переключателями для удобного нажатия клавиш.

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Клавиатура K500-M61 имеет 61-клавишную конфигурацию и оснащена магнитными переключателями с ходом 4 мм. Колпачки клавиш изготовлены из прочного и износостойкого материала PBT, который также обеспечивает пропускание света, позволяя RGB-подсветке просвечивать их.

В плане настроек, K500-M61 предоставляет широкие возможности. Пользователи могут регулировать точки активации клавиш в диапазоне от 0,1 мм до 4 мм, адаптируя их под свои нужды. Клавиатура также поддерживает функции макросов.

Конструкция K500-M61 включает верхнюю крышку из алюминиевого сплава, обеспечивающую гладкость и прочность. Устройство оснащено RGB-подсветкой с 16,77 миллионами цветов и 15 предустановленными световыми эффектами. Дополнительно клавиатура поставляется с программным обеспечением, позволяющим настраивать световые эффекты, назначать клавиши и программировать макросы.