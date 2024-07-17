Nord Buds 3 Pro поддерживают алгоритм Basswave 2.0 для точной настройки басов и трехрежимную функцию Master EQ.

Компания OnePlus официально анонсировала наушники Nord Buds 3 Pro вместе с смартфоном Nord 4, планшетом Pad 2 и часами Watch 2R. Эти беспроводные наушники предлагают высококлассные характеристики по привлекательной цене. Они позиционируются как доступная альтернатива флагманским моделям, предназначенная для молодых и технически грамотных пользователей.

реклама

Дизайн наушников Nord Buds 3 Pro напоминает Apple AirPods Pro и недавно представленные Samsung Galaxy Buds 3. Они оснащены стержнем и силиконовыми амбушюрами, а также имеют сертификацию IP55, обеспечивающую защиту от пыли и воды.

Для снижения фонового шума предусмотрено активное шумоподавление до 49 дБ. Наушники также обладают интеллектуальной системой шумоподавления, адаптирующейся к окружающей обстановке. Оснащение тремя микрофонами и технологией Crystal Clear Call обеспечивает четкое и стабильное качество связи. Nord Buds 3 Pro также включают алгоритм Basswave 2.0 для тонкой настройки басов и функцию Master EQ с тремя режимами на выбор.

Сообщается, что с выключенным ANC наушники обеспечивают до 12 часов воспроизведения, а с зарядным кейсом время работы увеличивается до 44 часов. Они поддерживают одновременное подключение к двум устройствам, оснащены Bluetooth 5.4 и функцией Google Fast Pair.