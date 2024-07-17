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10test
Xiaomi Buds 5 официально анонсированы, запуск запланирован на 19 июля
Xiaomi Buds 4 оснащены магнитными динамическими излучателями и графеновыми усилителями для насыщенного звука и 360-градусного пространственного звучания.

Компания Xiaomi намерена провести презентацию 19 июля, на которой представит ряд новых продуктов. Среди них ожидается выход новой модели беспроводных наушников Xiaomi Buds 5. Фирма уже опубликовала несколько рекламных постеров, на которых можно увидеть дизайн этих наушников.

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Предполагается, что Xiaomi Buds 5 будут отличаться улучшенным звучанием благодаря поддержке технологии сжатия звука без потерь. Это указывает на модернизацию по сравнению с предыдущими моделями.

Дизайн наушников сохранил схожесть с AirPods от Apple, но с добавлением нового золотого оттенка. Они будут доступны в цветах: лунно-черном, снежно-белом, морозно-синем и титаново-золотом. Рекламные материалы также указывают на изменение формы зарядного кейса, который станет более прямоугольным с закругленным краями по сравнению с предыдущей версией.

Наушники Xiaomi Buds 4, выпущенные в 2022 году, обладают конструкцией полувкладышей, водонепроницаемостью IPX54, активным шумоподавлением с возможностью регулировки в реальном времени, а также поддержкой Hi-Res Audio Wireless и протокола передачи LHDC 5.0 для качественного звука.

Xiaomi Buds 4 также оснащены графеновым двойным магнитным динамическим динамиком для насыщенного звука, 360-градусным пространственным звуком. Каждый наушник имеет микрофонные вырезы для четких звонков, сенсорное управление для простого взаимодействия и три встроенных микрофона с функциями шумоподавления.

Батарея Xiaomi Buds 4 обеспечивает 6 часов воспроизведения на одной зарядке, а зарядное устройство увеличивает это время до 30 часов. Каждый наушник оборудован аккумулятором емкостью 30 мАч, а зарядное устройство — 480 мАч. Xiaomi Buds 4 поддерживают одновременное подключение к двум устройствам.

Несмотря на то, что детали о Xiaomi Buds 5 пока скудны, предстоящая презентация раскроет все характеристики и цены.

#apple #xiaomi #airpods #redmi k70 ultra #buds 5 #lhdc #hi-res audio wireless
Источник: gizmochina.com
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Xiaomi анонсировала наушники Xiaomi Buds 5 - выход состоится 19 июля
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