Телефон будет включать в себя уникальную систему корпуса с двойным шарниром, которая разделяет экран на три части

Huawei планирует снова покорить рынок складных устройств, источники сообщают о возможном скором дебюте первого в мире смартфона с тройным складыванием. По данным Fixed Focus Digital, новое устройство должно появиться на рынке в ближайшие два месяца.

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Также упоминается, что предстоящий флагманский складной телефон будет дорогостоящим и выпущенным в ограниченном тираже. Это устройство, по мнению некоторых, скорее продемонстрирует технологические возможности Huawei, нежели станет лидером рынка.

Как правило, инновационные разработки имеют высокую стоимость, но с развитием технологий и увеличением объемов производства, цены, как ожидается, будут снижаться. Источник также предполагает, что данный складной телефон в будущем может заменить как планшеты, так и существующие складные телефоны. Реальность таких амбиций остается под вопросом.

Инсайдеры не предоставили много информации о технических характеристиках, но предыдущие отчеты указывают на общий размер дисплея около 10 дюймов. Конструкция, как сообщается, будет включать уникальную систему двойных шарниров, разделяющую экран на три секции.

Одна секция складывается внутрь с обеих сторон, в то время как другая — наружу. Также предполагается, что управление складками, традиционно проблемная область для складных дисплеев, может быть значительно улучшено в этом устройстве.

Помимо этого, детали о функциональности устройства с тройным складыванием остаются скрытыми. Тем не менее, стремление Huawei к созданию такого телефона было заметно давно. Компания начала подавать заявки на патенты по этой технологии еще в 2021 году, а в 2022 году количество заявок увеличилось. Еще один патент, поданный в феврале прошлого года, описывает телефон с тройным складыванием и двумя шарнирами, который складывается наружу, аналогично предыдущим упоминаниям.