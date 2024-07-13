Ранее предполагалось, что Samsung может использовать модель подписки для доступа к дополнительным функциям Galaxy Ring, но на мероприятии были раскрыты подробности

Samsung продемонстрировала новый продукт, смарт-кольцо Galaxy Ring, на мероприятии Unpacked 2024, которое стало одним из самых ожидаемых. Это носимое устройство, ориентированное на здоровье, сравнивали с другими аналогами уже до его официального запуска из-за сходства функциональности и премиальной ценовой стратегии. Предполагалось, что Samsung может использовать модель подписки для доступа к дополнительным функциям смарт-кольца, но на мероприятии все детали были прояснены.

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Galaxy Ring открывает новую категорию товаров для Samsung, предоставляя широкий функционал, особенно в области здоровья. Перед анонсом продукта было много сравнений с Oura Ring, но Samsung юридически защитила свое устройство, чтобы избежать нарушений патентных прав.

Компания удивила всех, предложив без подписки доступ ко всем функциям Galaxy Ring, отличаясь таким подходом от конкурентов. Устройство из титана легкое и комфортное, позволяет контролировать пульс, активность и даже температуру тела. Samsung ставит перед собой цель превзойти конкурентов с помощью большей персонализации на основе Galaxy AI, что может подорвать позиции конкурентов на рынке смарт-колец.