Cool 50 работает на базе Android 13, которая предлагает знакомый пользовательский интерфейс с дополнительными улучшениями Coolpad

Компания Coolpad выпустила на рынок Китая свой новый доступный смартфон Coolpad Cool 50. Cool 50 оснащен 6,56-дюймовым экраном с каплевидным вырезом и разрешением 720 х 1612. Хотя данное разрешение не является самым четким на рынке, но обеспечивает удобный просмотр для ежедневных задач.

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Внутри Cool 50 находится 12-нм процессор Unisoc T616 с восемью ядрами, работающий на частоте 1,8 ГГц. Чипсет совместно работает с графическим процессором на базе архитектуры G57. Телефон имеет 4 ГБ оперативной памяти для базового многозадачного использования большинства ежедневных приложений. Также доступно 256 ГБ встроенной памяти.

Cool 50 работает на настроенной версии Android 13, предлагая знакомый пользовательский интерфейс с возможными дополнениями от Coolpad.

Что касается автономной работы, Cool 50 оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч, что обеспечивает длительное время использования.

Coolpad Cool 50 имеет двойную камеру на задней панели, включая основную камеру с высоким разрешением и дополнительный макро объектив. Телефон также поддерживает функцию распознавания лица для безопасного разблокирования. Он также поддерживает подключение 4G LTE и функцию двух SIM-карт.

Cool 50 имеет гладкую заднюю панель из стекла AG, обеспечивающую премиальный внешний вид и ощущения, не характерные для бюджетных телефонов. Этот материал обычно используется в более дорогих смартфонах, что придает эстетическую привлекательность в сравнении с пластиковыми задними панелями, обычно присущих данному ценовому сегменту.