Согласно новой информации, OnePlus Nord 4 может иметь лучшую поддержку программного обеспечения, чем OnePlus 12

Смартфон Oneplus Nord 4, хоть и позиционируется как премиальное устройство среднего класса на базе Android, должен получить поддержку программного обеспечения дольше, чем его предшественники и конкуренты.

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Oneplus Nord 4 обещает стать устройством с привлекательным дизайном и приличными характеристиками. Новые сведения указывают на то, что Oneplus также собирается предоставлять лучшую поддержку программного обеспечения по сравнению с предыдущими моделями и конкурентами.

Oneplus Nord 3, первый в серии смартфонов Nord с обновлениями программного обеспечения на три года и обновлениями безопасности на четыре года. Версия Android 13, установленная на телефоне, будет обновлена до Android 16, а обновления безопасности будут предоставляться до 2027 года. Возможно, что Oneplus Nord 4 пойдет еще дальше по этому пути.

По появившейся информации, Oneplus Nord 4 будет иметь обновления для операционной системы Android в течение четырех лет, начиная с Android 14 и заканчивая Android 18. Кроме того, он будет получать обновления безопасности в течение шести лет, что является рекордным сроком для продуктов Oneplus.

Следует отметить, что многие производители становятся более серьезными в вопросе продолжительности поддержки программного обеспечения, что позволяет пользователям быть уверенными в получении обновлений и новых функций на протяжении долгого периода использования своих устройств.