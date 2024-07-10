Apple Vision Pro также будет поддерживать новые жесты для управления главным меню и центром управления

Компания Apple представила новую версию beta 3 ОС VisionOS 2 для разработчиков. Обновление направлено на улучшение работы устройств дополненной и виртуальной реальности.

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Одной из основных функций VisionOS 2 является возможность преобразования 2D-фотографий в 3D с целью придания им большей реалистичности. Это изменение поможет делать воспоминания более увлекательными благодаря использованию передовых алгоритмов машинного обучения.

Помимо конвертации фотографий, VisionOS 2 beta 3 также поддерживает новые жесты для управления основным меню и центром управления. При этом следует отметить, что гарнитура Vision Pro будет совместима с Bluetooth-мышью при работе на VisionOS 2.

Новая версия операционной системы позволяет пользователям настраивать главный экран и перемещать приложения по своему усмотрению.

Apple сообщила о возможности сохранения гостевого профиля до 30 дней, что будет полезно определенным пользователям. Кроме того, Apple Vision Pro будет поддерживать функцию AirPlay для обмена контентом с устройств iPhone, iPad и Mac.