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10test
Galaxy Z Fold 6 Slim получит больший экран, чем стандартный Z Fold 6
Тонкий Z Fold 6 поступит в продажу в ограниченном количестве в 4 квартале 2024 года

На Samsung Galaxy Unpacked, запланированном на 10 июля, будет представлен последний складной телефон Galaxy Z Fold 6. Однако слухи говорят о более тонком и дорогом варианте Fold 6. Хотя это устройство не будет представлено на следующей неделе, новый отчет предполагает, что его появление все еще возможно.

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По сведениям от TheElec, Samsung ведет работу над более тонкой моделью Z Fold 6 с более крупным экраном. В отчете утверждается, что телефон будет иметь 6,5-дюймовый внешний дисплей и большой 8-дюймовый внутренний, в отличие от стандартных экранов Z Fold 6 размером 6,3 и 7,6 дюймов соответственно.

Планируется, что тонкий Z Fold 6 будет выпущен в завершении 2024 года в ограниченном количестве от 400 000 до 500 000 единиц. 

Кажется, что компания стремится продемонстрировать возможность создания тонкого складного телефона по сравнению с текущими моделями. Однако создание этого тонкого дизайна произошло за счет отказа от поддержки S Pen.

TheElec также упоминает улучшенные характеристики для этой модели, однако подробности не разглашаются. Ранние слухи указывали на возможное обновление камеры для тонкого Z Fold 6 по сравнению со стандартной версией, но эта информация не была подтверждена.

Источник в цепочке поставок Samsung сообщает, что разработка тонкой модели Z Fold 6 началась в первом квартале 2024 года. Учитывая обычный годовой цикл разработки Samsung для своих флагманских телефонов, задержка по сравнению со стандартной моделью Z Fold 6 соответствует этому расписанию.

#samsung #galaxy z fold 6 #s pen #galaxy z fold 6 slim
Источник: gizmochina.com
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