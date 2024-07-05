Гибридные процессоры AMD серии Ryzen AI PRO 300 «Strix» будут оснащены SKU Ryzen 7

Сообщается, что компания AMD готовит к выходу в октябре новое поколение процессора Ryzen AI PRO 300 под названием "Strix", представленное двумя вариантами: Ryzen 370 и Ryzen 360.

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Инсайдер Хоанг Ань Фу раскрыл информацию о серии "Ryzen AI 300" PRO, заявив, что AMD планирует запустить эту линейку к октябрю.

Хотя точная дата запуска не была названа, Хоанг сообщил, что компания планирует выпустить серию через шесть месяцев после выхода серии Ryzen PRO 8000, которая состоялась два месяца назад в апреле. Следовательно, можно ожидать, что модели Ryzen AI 300 PRO появятся к октябрю. Инсайдер также раскрыл информацию о некоторых моделях, указав, что новые чипы серии PRO включат в себя такие модели, как Ryzen AI 9 HX PRO 370 и Ryzen AI 7 PRO 360.

Это указывает, что модели Ryzen 7 будут присутствовать в линейке Ryzen AI PRO 300 "Strix Point" и впервые появятся в серии PRO. На данный момент нет информации о спецификациях, но ранее сообщалось, что модель Ryzen 7 PRO будет иметь 12 ядер.