Nokia 105 имеет компактный дизайн и 2-дюймовый экран с разрешением 120x160 пикселей, который идеально подходит для выполнения основных функций, таких как звонки и сообщения.

HMD Global, компания, выпустившая телефоны под торговой маркой Nokia, анонсировала обновленную версию своего популярного телефона Nokia 105 (2024). Этот релиз представляет собой переосмысление HMD 105, представленного ранее в июне, но с добавлением проводных наушников в комплекте.

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Nokia 105 (2024) сохраняет принципы, сделавшие эти телефоны столь популярными — простоту и надежность. Он обладает компактным дизайном с 2-дюймовым экраном 120×160, который отлично подходит для основных функций, таких как звонки и сообщения. Внутри находится всего 4 МБ встроенной памяти, расширяемой с помощью карт microSD до 32 ГБ.

Несмотря на скромные характеристики, Nokia 105 (2024) гарантирует долгое время автономной работы. Съемный аккумулятор емкостью 1000 мАч обеспечивает до 18 дней работы в режиме ожидания, что делает его отличным выбором для пользователей, ценящих длительное время работы от одной зарядки. Зарядка осуществляется через порт microUSB, а разъем для наушников 3,5 мм позволяет легко подключить прилагаемые наушники или другие совместимые устройства.

Телефон также имеет прочную конструкцию с внутренней жесткой рамой. Среди других функций — FM-радио, MP3-плеер, фонарик, возможность хранения 2000 контактов и классическая игра "Змейка". Он доступен в цветах charcoal, purple и blue.

Одним из отличий от HMD 105 является небольшое снижение водонепроницаемости. Nokia 105 (2024) имеет рейтинг IP52, что обеспечивает меньшую защиту от пыли и брызг. Это немного ниже, чем IP54 у HMD 105, но добавление наушников в комплект может стать выгодным компромиссом для некоторых пользователей.