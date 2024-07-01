Материнская плата оснащена 9-фазной системой питания, подходящей для процессоров AMD Ryzen 7000/8000.

Ранее компания ONDA уже выпускала несколько доступных моделей системных плат с разъемами AMD AM5 и Intel LGA 1700. Эти платы обычно продавались по цене ниже 100 долларов и являлись отличным выбором для сборки бюджетных компьютеров. Сейчас ONDA представила новую материнскую плату форм-фактора Mini-ITX B650PLUS-ITX-W, основанную на разъеме AM5, которая отличается стильным дизайном.

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Материнская плата ONDA B650PLUS-ITX-W имеет разъем AM5 и имеет один 8-контактный разъем для питания. У нее 9-фазная цифровая система питания, которая подходит для процессоров AMD Ryzen 7000/8000. Будущие процессоры Ryzen 9000 «Zen 5» также будут поддерживаться, но для этого потребуется обновление BIOS. Материнская плата поддерживает разгон и память DDR5 со скоростью до 6000 мт/c на двух слотах DIMM DDR5 с общей емкостью до 96 гб.

Системная плата ONDA B650PLUS-ITX-W оснащена одним слотом PCIe 4.0 x16, двумя слотами Gen4 x4 m.2 и тремя портами SATA III. Дизайн имеет белую печатную плату с черной маркировкой и двумя серебряными радиаторами. Размеры системной платы стандартные для форм-фактора Mini-ITX - 170x170 мм.

В части ввода/вывода, ONDA B650PLUS-ITX-W оснащена 2,5 GbE LAN, WIFI6 с Bluetooth v5.2, HDMI и DisplayPort, USB 3.2 USB, 5 портами USB 3.2 Gen1 и 2 портами USB 2.0. Также предусмотрены 2 разъема ARGB LED.