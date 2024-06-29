Технология наушников 3D Soundstage еще больше улучшает качество прослушивания и обеспечивает более четкое разделение частот для более детального звучания

Компания Mivi представила беспроводные наушники SuperPods Duetoi. Эти наушники имеют интересные характеристики, такие как технология двойных динамиков, пространственный звук 3D и возможность подключения к двум устройствам.

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Наушники SuperPods Duetoi оснащены Hi-lo Dual Drivers, которые повышают качество звука на всем частотном диапазоне. Уникальный 13-миллиметровый низкочастотный динамик обогащает басы, обеспечивая глубокое, насыщенное звучание, а 6-миллиметровый высокочастотный динамик увеличивает четкость средних и высоких частот, что приводит к сбалансированным высоким частотам и чистому вокалу. Технология 3D Soundstage дополнительно улучшает аудио-звучание, обеспечивая более четкое разделение частот для детального звучания.

SuperPods Duetoi поддерживает подключение к нескольким устройствам и имеет Bluetooth v5.3 для стабильного соединения на расстоянии до 10 метров и защиту от влаги IPX4. Наушники также интегрируются с голосовым помощником и имеют шумоподавление с поддержкой искусственного интеллекта для четкости разговоров.

Duetoi обещает до 50 часов общего времени воспроизведения, из которых 8,5 часов можно прослушивать без подзарядки. Для геймеров предусмотрен специальный игровой режим с низкой задержкой. Кроме того, наушники доступны в пяти различных цветах, сочетающихся с индивидуальным стилем.