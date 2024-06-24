Телефон также был замечен на сайте сертификации 3C, что указывает на предстоящий запуск продукта от Honor

За последнее время Honor часто встречается в заголовках новостей, что свидетельствует об активности китайского производителя смартфонов. Magic V Flip — один из наиболее интересных складных устройств на рынке, но телефоны серии 200 от Honor также имеют свои конкурентные преимущества, особенно в Европе, где цены выше, чем в других регионах.

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Сегодня стало известно о более доступном телефоне от Honor, который скоро появится на рынке Китая. И вероятно, будет доступен и на других рынках, где компания представляет свою продукцию.





Не анонсированный Honor Play 60 Plus — это бюджетный смартфон, обнаруженный на сайте China Telecom через Geeksdigit. Телефон также был замечен на сайте сертификации 3C, что говорит о предстоящем запуске продукта Honor.

Хорошая новость заключается в том, что известны основные характеристики этого телефона благодаря утечкам. Например, Honor Play 60 Plus будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 — это чип, специально разработанный для бюджетных смартфонов с поддержкой 5G.

Телефон также обладает большим 6,77-дюймовым HD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц и отверстием для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней стороне устройства находится двойная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором и 2-мегапиксельной макрокамерой.

Honor Play 60 Plus оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, что необычно для бюджетного телефона. Его питает 6000 мАч аккумулятор с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт. Honor Play 60 Plus будет доступен в трех цветах: Phantom Black, Wonderland Green и Moonlight White.