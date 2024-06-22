Vivo X200 Pro станет первым устройством использующим чипсет Dimensity 9400.

Компания Vivo работает над разработкой своего нового смартфона X-серии X200 Pro. И появившиеся информация спецификаций устройства в IMEI базе данных дает информацию о функциях Vivo X200 Pro.

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По данным утечкам, дисплей Vivo X200 Pro будет иметь размер 6,7 или 6,8 дюйма, с разрешением 1,5K и изогнутую форму. В устройстве будет использоваться чип Mediatek Dimensity 9400. Ожидается, что Vivo X200 Pro станет первым устройством, использующим этот чипсет. Dimensity 9400 будет производиться с применением 3-нм техпроцесса TSMC и будет представлен в октябре, конкурируя с Snapdragon 8 Gen 4.

Vivo X200 Pro будет иметь расширенные возможности камеры. Устройство будет иметь три камеры 50-мегапикселей и одна из камер, вероятно, будет перископической. Также у смартфона будет кремниево-карбоновый аккумулятор на 6000 мAч. Устройство также будет оснащено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Пока информация о Vivo X200 Pro ограничена, но утечки показывают, что устройство будет предлагать широкие функции.