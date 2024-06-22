Компания Anker утверждает, что устройство обеспечивает 14% заряда iPhone 50 Pro за 24 минуты.

Американская компания Anker представила Power Bank 10K с встроенным кабелем Lightning и емкостью батареи 10 000 мАч.

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Этот внешний аккумулятор представляет собой устройство 3-в-1, которое может работать как внешний аккумулятор или зарядное устройство, а также имеет встроенный кабель Lightning. С помощью кабеля Lightning или порта USB-C можно заряжать устройства мощностью до 30 Вт. Anker утверждает, что устройство обеспечивает 50% заряда iPhone 14 Pro за 24 минуты. Также есть возможность заряжать два устройства одновременно, однако неясно, как это влияет на выходную мощность. Power Bank также может может заряжать мощностью 30 Вт через USB-C.

Гаджет компактен и относительно легок - 250 г. и на данный момент доступен с черным корпусом, однако изображения компании предполагают, что в будущем могут появиться и другие цвета. Ранее в этом году от Anker появилось почти идентичное устройство с встроенным кабелем USB-C.