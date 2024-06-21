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10test
Samsung представила новый 34-дюймовый OLED-монитор Odyssey G8 с частотой обновления 175 Гц
В новой модели установлена ​​панель QD-OLED последнего поколения, которая обещает улучшить качество изображения, яркость и энергопотребление.

Samsung выпустила новую 34-дюймовую модель монитора Odyssey OLED G8, расширив свою линейку продуктов. Это произошло после выхода на рынок 32-дюймовой версии монитора Odyssey OLED G8 в начале этого года.

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Новый монитор, известный под названием LS34DG850 (или G85SD), уже доступен для покупки. Хотя подробные характеристики пока не раскрыты, известно, что разрешение экрана монитора составляет 3440 х 1440 пикселей, а частота обновления – 175 Гц.

Предполагается, что новая модель будет оснащена панелью QD-OLED последнего поколения, что обещает улучшения в качестве изображения, яркости и энергопотреблении. Новые панели третьего поколения также имеют технологию квантового улучшения, повышая стабильность изображения и энергоэффективность за счет использования искусственного интеллекта.

Ожидается, что новый 34-дюймовый монитор Odyssey OLED G8 принесет превосходное качество изображения, яркость, а также повышенную энергоэффективность по сравнению с предыдущей моделью 2023 года.

#samsung #oled #qd-oled #odyssey g8
Источник: gizmochina.com
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