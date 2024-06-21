Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
В сети появились изображения наушников Samsung серии Galaxy Buds3 с полупрозрачным чехлом
Компания Samsung готовится представить Galaxy Buds3, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 на мероприятии Galaxy Unpacked 10 июля

Первые фотографии новых наушников Samsung Galaxy Buds3 стали доступны в интернете. Новый дизайн гарнитуры даже включает в себя прозрачный чехол, аналогичный чехлу у наушников Nothing Ear (2).

реклама

Считается, что компания готовится к презентации устройств Galaxy Buds3, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 на мероприятии Galaxy Unpacked 10 июля.

Раньше появлялись утечки всех устройств, кроме Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3 Pro. Информации о Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6, а также умных часах, уже достаточно. Однако подробности о Galaxy Buds3 только начинают появляться в интернете.

Теперь @teqhnikacross обнаружил списки аксессуаров для Galaxy Buds3, где видно сами наушники. Возможно, что это всё ещё концепты, изображения соответствуют предыдущим утечкам и выглядят одинаково на всех изображениях. На изображении видно три светодиода зарядки: по одному для каждого наушника и третий, вероятно, для прозрачного чехла для зарядки. 

#samsung #galaxy z fold6 #galaxy z flip6 #galaxy watch7 #galaxy watch ultra #galaxy buds3
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Samsung Galaxy A24 получил обновление One UI 6.1 на базе Android 14
One UI 6.1.1 улучшит фотографии в портретном режиме благодаря новой функции ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
6
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
1
Офицер армии США: передача Украине истребителей F-16 является блефом
1
Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
1
С помощью ИИ обнаружен новый постоянный магнит
1
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
Китайский посадочный модуль на Луне был сфотографирован зондом НАСА
4
Android 15 будет удалять данные лицевой разблокировки и отпечатка пальцев в случае проблем
3
«КАМАЗ» совместно с Segezha Group займётся поставкой и развитием техники для лесозаготовки
1
Часы Galaxy Watch 7 прошли сертификацию Indonesia Telecon с возможностью подключения LTE и Wi-Fi
+
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
Компания Iko представила гибкую и сверхлегкую солнечную панель
+
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
Россияне считают комфортным платить за мобильную связь и интернет не более 400 рублей в месяц
5
В Китае разрабатывают реалистичных кукол для взрослых с искусственным интеллектом
3
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Intel не осилила выпуск процессоров Core Ultra 7 и Core Ultra 9 и передаст их производство TSMC
1
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
В Подмосковной Дубне началось строительство нового ЦОД
+

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
43
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
229
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
20
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
5
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
99
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
163
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
63
Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
5

Сейчас обсуждают

Максим Исаев
03:27
Чтобы играть во ЧТО!?
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
Влад Царь
03:26
по этой же логике r9 7900x3d опережает 13600кф в стоке на 10% а ведь 13600кф можно разогнать с 5,1 на 5,6 и вот разрыв уже 4-5% а вообще сейчас амд реально топчик - пофиксили выгорание сокетов и дела ...
Ryzen 7 7800X3D остается самым быстрым игровым процессором, опережая Core i9-14900K на 3,6%
Асмо
03:02
Что? Это даже меньше получается процент, чем у игр из этой же статьи. Половозрелым как раз на это плевать, в этом посыл.
Игры и видео пользуются не самым большим спросом среди владельцев iPhone
Илья Коваленко
02:26
Фигасе
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
Dark_Cloud
02:07
Обязать при въезде сдавать экзамены по русскому. При невозможности - под зад коленом. Еще нам всякой чухни не хватало.
В Латвии всех граждан РФ в возрасте до 75 лет обяжут пройти экзамен по латышскому языку
b0n3z
01:39
да так про всех сказать можно, вон в рф сколько навальнят и прочей либерастической уеты и ничего, этих петухов предателями никто не называет
Зеленский назвал «ультиматумом» выдвинутое Путиным предложение по Украине
Антон Тутынин
01:38
Охренеть, столько букв понаписал автор, не вникая в суть всех происходящих процессов...
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
Андрей Минюров
01:25
Армата как всегда ничего не получила! Так и ездит по старинке.
Российский основной боевой танк Т-72 получил улучшенную всеракурсную защиту
Антон Тутынин
01:23
Проостите, но я этиловый спирт использую в обход, получается)))
Евросоюз активно использует этиловый спирт в качестве биотоплива
Андрей Минюров
01:21
Коренных американцев это Индейцев Черроки? Или Ирокезов? Что ты несёшь???
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем