Компания Samsung готовится представить Galaxy Buds3, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 на мероприятии Galaxy Unpacked 10 июля

Первые фотографии новых наушников Samsung Galaxy Buds3 стали доступны в интернете. Новый дизайн гарнитуры даже включает в себя прозрачный чехол, аналогичный чехлу у наушников Nothing Ear (2).

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Считается, что компания готовится к презентации устройств Galaxy Buds3, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 на мероприятии Galaxy Unpacked 10 июля.

Раньше появлялись утечки всех устройств, кроме Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3 Pro. Информации о Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6, а также умных часах, уже достаточно. Однако подробности о Galaxy Buds3 только начинают появляться в интернете.

Теперь @teqhnikacross обнаружил списки аксессуаров для Galaxy Buds3, где видно сами наушники. Возможно, что это всё ещё концепты, изображения соответствуют предыдущим утечкам и выглядят одинаково на всех изображениях. На изображении видно три светодиода зарядки: по одному для каждого наушника и третий, вероятно, для прозрачного чехла для зарядки.