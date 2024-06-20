M259 выделяется среди стандартных игровых мышей дизайном, вдохновленным культовой решеткой Ferrari Testarossa.

На рынке появилась новая игровая мышь от компании Ajazz под названием M259. Эта мышь имеет уникальный дизайн, вдохновленный классическим автомобилем, и высокие технические характеристики, которые делают её привлекательной для опытных геймеров.

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M259 отличается от обычных игровых мышей своим дизайном, вдохновленным культовой решеткой Ferrari Testarossa. Этот дизайн не только эстетически приятен, но и функционален: корпус из магниево-алюминиевого сплава и герметичная верхняя крышка из АБС-пластика делают мышь удобной и предотвращают попадание в неё пыли и жидкостей.

Несмотря на смелый внешний вид, M259 обладает высокой производительностью. Своим весом в 64 грамма она позволяет совершать быстрые движения и уменьшает усталость во время длительных игровых сессий.

Внутри M259 установлен сенсор Pixart PAW3395, который знаменит своей высокой точностью и скоростью реагирования. Максимальное разрешение мыши составляет 26 000 DPI, а частота опроса – 1 кГц, что обеспечивает максимально быструю реакцию в игре.

M259 поддерживает три типа подключения: проводное соединение для минимальной задержки, беспроводное соединение через 2,4 ГГц для удобства и Bluetooth для связи с ноутбуками и другими устройствами.

Используя встроенный аккумулятор емкостью 350 мАч, m259 может работать до 54 часов в режиме 2,4 ГГц и до 55 часов в режиме Bluetooth без подзарядки. Мышь также оборудована микропереключателями Huano Blue Translucent Dot с ресурсом в 80 миллионов нажатий, что обеспечивает надежность при самых интенсивных игровых сессиях.