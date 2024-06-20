Geekom AX8 — идеальное решение для мира мини компьютеров, особенно из-за его сходства с серией NUC.

После предыдущих моделей мини-ПК от компании Geekom, таких как Geekom Mini Fun11, появился новый мини-ПК Geekom AX8. Этот ПК доступен как с процессорами AMD Ryzen 8000, так и с процессорами Intel 13-го поколения.

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Geekom AX8 представлен в двух цветах: белом для моделей с процессорами Intel и синем для моделей с процессорами AMD. Характеристики предлагаемых моделей разнообразны, особенно если пользователю требуется хороший встроенный графический процессор.

Обе модели оснащены разнообразными портами. Есть как стандартные порты, так и USB порты разных типов. Также есть порт Ethernet 2,5G и аудиоразъем 3,5 мм для подключения наушников.

Geekom AX8 представляет собой законченное решение в мире мини-ПК, особенно учитывая его сходство с линейкой NUC, принадлежащей ранее компании Intel, а теперь Asus. Синий цвет придает уникальность моделям AMD, хотя некоторые считают, что лучше было бы использовать синий цвет для моделей Intel, а белый для процессоров AMD.